США выделили Грузии 3 млн долларов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США выделят Грузии 3 млн долларов для борьбы с коронавирусом, сообщила в видеообращении в Facebook посол США в Грузии Келли Дегнан.

«Сегодня я рада вам сообщить о выделении 3 млн долларов Центрами по контролю и профилактике заболеваний США для поддержки Грузии в борьбе с коронавирусом. <...> Новое финансирование в размере 3 млн долларов укрепит партнерство Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Грузии, которое насчитывает 10 лет и охватывает такие приоритетные направления общественного здоровья, как программа по искоренению гепатита С, полевая эпидемиология», – цитирует Дегнан ТАСС.

Кроме того, минсельхоз США выделит 27 тыс. тонн зерна для Грузии. «Министерство сельского хозяйства США передаст 27 тыс. тонн зерновых в рамках программы «Для прогресса продовольствия», чтобы помочь Грузии во время пандемии», – добавила дипломат.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна, «благодаря хорошим действиям врачей и эпидемиологической ситуации» с 11 мая «ускоренно откроет некоторые секторы экономики».