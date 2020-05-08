Масочный режим назвали послаблением ограничений

Введение в большинстве регионов масочного режима является одним из этапов послабления ограничительных мер, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Это послабление в какой-то степени <...> мер. Маска – это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», – заявил Мурашко в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он добавил, что студенты-медики начали работать с заболевшими коронавирусом.

«Работает в «красной зоне» студент-медик исключительно по своему согласию, второе – отсутствие противопоказаний для работы на данном участке, и третье – заключение трудового договора ровно так же, как со штатным сотрудником. Только при этих условиях работник выходит. Хочу сказать, что сегодня студенты-медики активно откликнулись и вышли на работу», – отметил Мурашко, передает РИА «Новости».

Также глава ведомства заметил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции.

В России на сегодня достигнут баланс по госпитализации, во многих муниципальных образованиях нет необходимости в дополнительных койках, но есть несколько территорий, где есть такая необходимость.

«И я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: все, мы пошли на спад. Пока нет», – сказал Мурашко.

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 10 тыс. 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.

В ВОЗ сообщали, что рост числа инфицированных коронавирусом в России связан с увеличением тестирований.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД