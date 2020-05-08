Волонтеры помогли ветеранам войны поговорить друг с другом по видеосвязи

«Волонтеры Победы» начали акцию «Однополчане», в рамках которой они помогают участникам Великой Отечественной войны пообщаться друг с другом с помощью видеосвязи.

Акция «Волонтеров Победы» в условиях пандемии коронавируса помогает ветеранам вспомнить боевой путь вместе с сослуживцами и другими ветеранами Великой Отечественной войны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Раньше у фронтовиков была традиция встречаться у Большого театра в Москве на День Победы. Время идет, ветеранов становится все меньше, да и в период коронавируса нужно проявлять особую заботу об их здоровье. Поэтому наше движение решило помочь в проведении видеосвязи, в рамках которой ветераны, проживающие в разных частях региона, страны, мира, смогут пообщаться друг с другом не выходя из дома», – поделилась руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

Первое общение состоялось между ветеранами Уральского добровольческого танкового корпуса. Ушаков Петр Филиппович и Саляева Серафима Михайловна встречались на фронте всего раз: тогда Серафима Михайловна, являясь гвардии сержантом медико-санитарного взвода Уральского добровольческого танкового корпуса, в госпитале заботилась о раненом Петре Филипповиче, который также состоял в Уральском добровольческом танковом корпусе. Ветеран очень хорошо помнит встречу с медсестрой, которая спасла ему жизнь, чем и поделился во время связи. Серафима Михайловна плохо помнит танкиста, так как за время Великой Отечественной войны она заботилась о сотнях, даже тысячах солдат, которые называли ее «сестричкой». Оба ветерана были очень рады общению и возможности встретиться вновь хотя бы в формате видеосвязи.

Также в рамках акции «Однополчане» удалось связать выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ. Школа выпустила три потока воспитанников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Среди них были Спиридоновов Юрий Александрович (Ярославль) и Шахнин Лев Владимирович (Москва). Хотя ветераны и не знакомы лично, в рамках общения они вспомнили традиции школы, свои боевые пути, а также общих знакомых.

Акцию планируется продолжать и после Дня Победы. Активисты движения продолжат искать однополчан и ветеранов, которые хотят связаться с героями из других регионов и стран. «Волонтеры Победы» призывают выйти на связь всех, у кого есть знакомые ветераны, чтобы организовать видеосвязь. Все контакты можно найти на сайте волонтерыпобеды.рф.