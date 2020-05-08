Первые антикризисные займы выдали предпринимателям на Чукотке

Первые пять предпринимателей Чукотки воспользовались микрозаймом, разработанным специально для бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщил директор АНО «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа» Алексей Федичкин.

«В конце марта микрокредитная компания ввела новый продукт «Антикризис» для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса. Данным видом микрозайма со льготной ставкой 1% годовых воспользовались первые пять предпринимателей, оказывающие услуги в сфере общепита, медицины, в сфере красоты и организации спортивного досуга. Дополнительными мерами поддержки бизнеса в период пандемии стали решения об отсрочке по платежам на полгода в случае снижения выручки клиента и о сокращении перечня документов, необходимых для получения микрозайма», – передает ТАСС слова Федичкина.

Он добавил, что в связи с увеличением финансовой нагрузки для пополнения фондов компании выделено дополнительно 24 млн рублей из федерального и окружного бюджета.

Микрокредитная компания Чукотского автономного округа создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в целях улучшения ситуации с доступностью кредитных ресурсов и оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов субъектам МСП. В 2020 году компания предоставила 15 микрозаймов на общую сумму более 31 млн рублей.