Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов

Дефицит осадков этой весной может стать причиной для почвенной засухи в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях – всего 35% от нормы», – цитирует ТАСС Вильфанда.

Метеоролог уточнил, что в Астраханской области за апрель выпало всего лишь 5 мм осадков, что составляет 26% от месячной нормы, в Крыму – 25%, в Краснодарском крае – 42% от нормы.

Аналогичная ситуация с недостатком дождей была и в более северных регионах страны. Например, в Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58% от нормы осадков.

«Формируются условия для почвенной засухи», – отметил он.

Ранее Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой. Также на юго-западе США зафиксировали самую сильную за последние 1200 лет засуху.