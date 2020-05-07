Грузинская певица выбрала между «смертью от коронавируса» и травлей на родине

Живущая и выступающая в России известная грузинская джазовая певица и музыкант Теона Контридзе в ответ на критику в свой адрес со стороны недоброжелателей заявила, что «выбрала бы смерть от коронавируса в России, чем от буллинга в родной стране». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Теона Контридзе рассказала, что с 1994 года живет и выступает в России.

«Это был период, когда многие грузины выехали в Россию... В Грузии шла гражданская война. Я поступила в институт (в Москве), потом попала в мюзикл. Кому в то время в Грузии было до музыки?» – приводят ее слова грузинские СМИ.

Теона Контридзе призвала правительство Грузии, которое в период пандемии вывозит своих граждан из разных стран, не забыть и о тех, кто проживает в России.

Сама певица отметила, что в России отказывается выступать по «государственным заказам» в течение всех лет, которые проживает в этой стране.

«В прошлом году я отказалась от 14 концертов в Крыму, минимально это 240 тыс. евро», – сказала она.

Певица призвала своих недоброжелателей на родине сказать, жертвовали ли они таким ради Грузии.

«Не думаю», – отметила она.

Певица добавила, что не может жить в Грузии.

«Это решение было принято в период Михаила Саакашвили», – заявила она.

«У меня муж – русский, мой маленький ребенок наполовину русский и не говорит по-грузински. Конечно, их коснется буллинг (в случае переезда в Грузию), так как для вас все проживающие в России, даже если они умирают от любви к Грузии, являются врагами», – сказала Теона Контридзе.

«На холодном, замерзшем севере я живу в большой любви 25 лет», – отметила, в частности, певица в своем видеобращении.