Столтенберг заявил о сохранении за НАТО статуса «ядерного альянса»

НАТО сократило свой атомный арсенал в Европе на 90%, но останется «ядерным альянсом», пока в мире существует такое оружие, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию «Вельт».

«В действительности НАТО сократила свой ядерный потенциал в Европе на 90%. Но, пока существует атомное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом», – передает ТАСС слова генсека.

Столтенберг приветствовал «ясную приверженность» Германии обязательствам в рамках стратегической концепции НАТО по ядерному сдерживанию.

«Атомные соглашения НАТО сегодня так же важны, как это всегда было и до сих пор. Они предлагают европейским союзникам ядерную защиту», – утверждал генсек.

Напомним, в апреле СМИ сообщили, что США модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые находятся в Германии.

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