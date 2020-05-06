В Счетной палате назвали последствия коронавируса для российской системы здравоохранения

Распространение коронавируса должно мотивировать российское руководство к формированию новой модели здравоохранения и основных социальных и экономических институтов, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.

«В целом ситуация с пандемией должна мотивировать государство к формированию новой устойчивой модели здравоохранения и основных социальных и экономических институтов», – сказала Изотова, передает ТАСС.

По ее мнению, на начальных этапах снятия ограничений важно предусмотреть обязательные меры социального дистанцирования, поощрять переход компаний на удаленный формат работы, а в тех сферах, где это невозможно, обеспечить строгое соблюдение техники безопасности и охраны труда.

«При этом наиболее уязвимые группы населения должны быть защищены в течение более длительного времени. Граждане с диагностированным коронавирусом должны оставаться на карантине и после снятия ограничений, получая при этом адекватное лечение», – отметила замглавы Счетной палаты.

Изотова также подчеркнула, что выход России из режима ограничений должен быть поэтапным. «Понятно, что единого рецепта, подходящего для всех, быть не может. Но все же, анализируя опыт других стран, мы видим, что экономическая активность должна наращиваться поэтапно, чтобы гарантировать безопасность населения. Нужно предусмотреть возможность постепенного возвращения граждан на работу, чтобы не допустить повторной волны заражений, которая будет неизбежна в случае одномоментного выхода с самоизоляции. Именно поэтому сейчас особенно важно наладить процесс мониторинга и оперативного контроля за ситуацией, который позволит в случае повторения ввести точечные ограничения либо повторные меры изоляции», – сказала она.

По словам Изотовой, России при планировании шагов по выходу из режима ограничений следует учесть опыт стран, уже начавших этот процесс.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания. При этом Россия сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.

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