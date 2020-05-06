Китай понизил уровень угрозы COVID-19 в двух приграничных с Россией городах

Власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции в городах Суйфэньхэ и Харбин со «среднего» до «низкого», следует из документа, опубликованного рабочей группой по борьбе с эпидемией.

«С 00.00 6 мая понизить уровень эпидемиологической угрозы в районе Наньган города Харбина и в городе Суйфэньйхэ со «среднего» до «низкого», – приводит текст документа РИА «Новости».

С 7 мая до «низкого» будет понижен уровень эпидемиологической угрозы в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян. С полуночи 7 мая все 125 городов и уездов провинции будут считаться районами с низким уровнем угрозы.

После понижения уровня угрозы также будут скорректированы и меры профилактики, во всех этих регионах будут всеми силами возобновлять производство, восстанавливать нормальный режим работы и жизни.

Согласно последним данным, в настоящее в провинции Хэйлунцзян в общей сложности находятся 195 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе прибывшие из-за рубежа, а также бессимптомные носители.

Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией по рекам Амур и Уссури с Амурской областью, Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, общая протяженность границы составляет более 3 тыс. километров. Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе временно закрыты для пассажирского сообщения.

Согласно последним данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, к 6 мая число пациентов с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая сократилось до 339 человек.

Напомним, 1 мая число лиц с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая составляло 599 человек.

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