ЭИСИ представил новые региональные практики

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5 мая, вторник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
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Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В войне победила нация, а не Сталин

Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...

Планету постепенно начинают освобождать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространение эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

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              ЭИСИ представил новые региональные практики

              5 мая 2020, 15:03

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел мониторинг новых региональных практик, ориентированных на поддержку социальной сферы.

              Институт включил в мониторинг наиболее интересные и эффективные меры и проекты, инициируемые главами субъектов Российской Федерации, сообщается на сайте ЭИСИ.

              В Иркутской области реализуется проект «Цена зафиксирована». В рамках программы товаропроизводители и торговые сети зафиксировали цены на 48 товаров, большинство из которых – продукты питания.

              Проект направлен на сохранение социальной стабильности, к нему привлекли всех участников продовольственного рынка региона.

              В Самарской области С первого мая текущего года ветеранам труда вернули единовременные денежные выплаты, которые они получали по состоянию на 1 марта 2017 года. Соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение губернатором Дмитрием Азаровым, был принят депутатами областного парламента. Выплата будет носить регулярный характер.

              В Красноярском крае правительство региона и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам разработки и тестирования на территории Красноярского края инновационных цифровых сервисов и решений, в том числе в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и других технологий.

              Соглашение предусматривает участие банка в цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы в регионе. Особое внимание планируется уделить здравоохранению, образованию, транспортной инфраструктуре, ЖКХ и сфере безопасности.

              Правительство Белгородской области решило добавить в федеральную программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% дополнительные меры поддержки.

              Для сотрудников бюджетной сферы область готова снизить ставку по льготной ипотеке еще на 3%. Разница между ставками будет компенсироваться за счет регионального бюджета. По условиям программы, купить жилье можно только в многоквартирном доме. Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей. Срок кредитования – до 20 лет. Первоначальный взнос – от 20% стоимости квартиры.

              В Ленинградской области бывших несовершеннолетних узников концлагерей полностью освободили от транспортного налога. Льготы устанавливаются в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил, зарегистрированного на человека, который вправе рассчитывать на этот вид социальной поддержки. Воспользоваться льготой и не платить налог за 2019 год можно уже в этом году.

              Также в регионе проводится снижение тарифов на вывоз мусора, В результате пересмотра нормативов для юридических лиц размер платы за вывоз мусора снизится на 14% с 926,26 до 793,23 рублей за кубометр ТКО.

              Для жителей многоквартирных домов тариф снижается на 3,8% с 5,6 до 5,39 рублей (из расчета на квадратный метр жилья – по сравнению с декабрем 2019 года тарифы на вывоз ТКО для жителей региона в сумме снижены на 15,1%).

              В Кировской области было принято решение о возврате расходов на коммунальные услуги специалистам учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Компенсация в размере 100% от расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения будет предоставляться в виде ежемесячной денежной выплаты.

              В городе Барнаул в Алтайском крае представили карту синхронизации ремонта дорожного покрытия и дворовых территорий с капитальным ремонтом объектов инженерной инфраструктуры. Цветом на ней обозначены участки ремонтных работ: красным – теплосети, синим – сети водоснабжения, черным – дороги, зеленым – дворовые территории. На карте специалисты видят те участки, по которым необходимо скорректировать работы. В настоящий момент ведется разработка интерактивной версии карты, чтобы каждый житель города мог видеть, как меняется ситуация с ремонтами на том или ином участке.


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