ЕС собрал 7,4 млрд евро на общую борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия, организовавшая международный донорский онлайн-форум «Глобальный ответ на коронавирус», смогла за три часа собрать сумму в 7,4 млрд евро для общемировой борьбы с коронавирусом.

«Это отличный старт. Только сегодня мы уже собрали 7,4 млрд евро», – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня конференции, передает ТАСС.

Деньги пожертвовали как страны мира, так и представители бизнеса, финансовые и научно-исследовательские организации.

В частности, на всемирные исследования по поиску вакцины от коронавируса Италия выделит 140 млн евро, Франция выделит 500 млн евро, Германия – 525 млн евро, Финляндия направит 36 млн евро, Бельгия – 27 млн евро, Вишеградская группа – 3 млн евро. Кроме того, Великобритания обязалась выделить более 922 млн долларов, Норвегия направит свыше 1 млрд долларов, Испания выделит 125 млн евро, Канада выделит 850 млн долларов, передает ТАСС.

С инициативой международного онлайн-марафона доноров «Глобальный ответ на коронавирус» 15 апреля выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что в качестве первого этапа для финансирования международных разработок вакцины, лекарств и систем диагностики потребуется 7,5 млрд евро. ЕС, со своей стороны, пообещал 1 млрд евро в общемировой вклад, из которого в ближайшее время начнется финансирование научных разработок.