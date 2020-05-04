Лукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране могут состояться летом 2020 года.

«У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок – конец августа», – цитирует БелТА Лукашенко.

Что касается предстоящих президентских выборов в Молдове, Лукашенко отметил, что Игорь Додон получает все большую поддержку молдавского народа.

Президент заверил, что Белоруссия готова, как и прежде, активно развивать сотрудничество с Молдовой.

Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшие пять лет в стране может появиться новая конституция.