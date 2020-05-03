Карлсен победил в им же организованном шахматном онлайн-турнире

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен организовал онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational и выиграл его.

В турнире участвовали восемь шахматистов, включая россиянина Яна Непомнящего, передает ТАСС.

В полуфиналы прошли американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, китаец Дин Лижэнь и сам Карлсен. В финале норвежец обыграл Накамуру со счетом 2,5:1,5.

Призовой фонд турнира – 250 тыс. долларов, победителю достается 70 тыс. долларов.