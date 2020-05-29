Парикмахерские возобновят работу в Подмосковье

Власти Московской области готовятся открыть парикмахерские со среды, 3 июня, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 1».

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. <...> Со среды мы хотим открыть парикмахерские», – приводит его слова ТАСС.

Губернатор добавил, что будут разработаны новые стандарты по работе парикмахерских. «И хозяин заведения, и сам клиент должны соблюдать стандарты. Ты должен быть в маске», – заявил он.

«А то что получается: ездят мастера по домам, в какой-то уже подпольный бизнес превращается, не дело», – пояснил Воробьев.

С 29 мая в Подмосковье ослабляются введенные для борьбы с коронавирусом меры, так жителям Подмосковья разрешено посещать кладбища при условии соблюдения безопасной дистанции между людьми.

Кроме того, в регионе планируют с 15 июня начать проводить тестирование жителей на антитела к коронавирусу. В день будут выполнять около 5 тыс. таких исследований, позже количество таких тестов будет увеличено до 20 тыс. в день.

«С 15 июня мы добавим еще 5 тысяч ИФА-тестов – то, что делает сейчас Москва. Их преимущественно будут назначать в поликлинике для того, чтобы определить антитела и стадии заболевания», – сказал Воробьев.

В соответствии с постановлением губернатора, малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам Подмосковья будут предоставлены не позднее 20 июня бесплатные средства индивидуальной защиты. Воробьев отмечал, что основными задачами властей Подмосковья являются снижение цен на маски и достаточное обеспечение ими аптек региона.

«Мы в последнее время открыли 11 предприятий на территории Московской области. Это наши компании, частный бизнес. Сегодня на территории Подмосковья производится порядка 3 млн масок. <…> Задача – радикально снизить цену на маски, потому что маска все же останется, как и прежде, обязательным атрибутом», – сказал Воробьев.

«Мы получили от наших друзей 2 млн масок на этой неделе, и мы продолжим их раздавать бесплатно тем, кто нуждается в отдельном внимании», – добавил глава региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о желании открыть в городе парикмахерские и фитнес-центры, однако пока это делать рано.

Парикмахерские и другие закрытые из-за распространения коронавируса предприятия откроют, если жители столицы будут придерживаться безопасного поведения и соблюдать санитарные правила.