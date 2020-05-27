Россиянам посоветовали не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Чем позже человек заболеет коронавирусом, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

«Когда вы что-то подхватываете в начале эпидемии, то у вас меньше способов с этим бороться: у вас меньше знаний о вирусе. Сейчас, например, известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови и приводит к образованию тромбов, поэтому сейчас пациенты получают антитромбовую терапию», – сказала Баранова РИА «Новости».

По ее словам, если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода.

Она подчеркнула, что вирус постепенно слабеет. Увеличивается рост числа бессимптомных переболевших, что постепенно повышает шансы переболеть COVID-19 без осложнений.

При этом коронавирус увеличивает свою «заразность». По словам биолога, инфекция активнее передается другим людям.

«Число тяжелобольных остается тем же, но мы получаем много бессимптомных носителей и растущий процент переболевших, а значит, стадный иммунитет (для него необходимо 70-80% переболевших) формируется быстрее», – уточнила она.

Баранова добавила, что уклониться от коронавируса возможно. Для этого стоит воздержаться от посещения мест скопления людей, а также реже ходить в магазины.

Ранее Баранова заявила, что после выздоровления от нового коронавируса необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг.