Кремль прокомментировал возможность амнистии по штрафам за нарушение самоизоляции

У Кремля нет конкретной позиции по вопросу об амнистии по штрафам за нарушения самоизоляции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы СПЧ Валерия Фадеева.

«Здесь нет какого-то четкого мнения, в данном случае это не вопрос президента, это все-таки вопрос реализации тех самых дополнительных полномочий, которые получили главы регионов в связи с экстраординарной ситуацией, связанной с коронавирусом», – передает его слова ТАСС.

Песков также признался, что в период болезни коронавирусом и самоизоляции дома не устанавливал приложение «Социальный мониторинг», передает РИА «Новости».

«Я, честно говоря, нет, я не устанавливал», – сообщил он.

Песков выразил мнение, что эпидемиологическая опасность коронавируса для групп риска будет сохраняться еще какое-то время.

«Ну вы знаете, очевидно, что эпидемиологическая, скажем так, опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к группам риска, и, безусловно, эта опасность будет сохраняться еще какое-то время, какое точно, не знает никто», – сказал Песков.

По его словам, цифры статистики по заболеваемости радуют, так как показывают тенденцию к сокращению, однако они по-прежнему высоки.

«Это говорит о том, что инфицирование возможно для каждого из нас, поэтому здесь просто каждый должен заботиться о себе и заботиться о своих близких. Это нельзя забывать ни на минуту», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что москвичи оплатили штрафы за нарушение режима самоизоляции на общую сумму 2,2 млн рублей. Глава СПЧ Валерий Фадеев выразил мнение, что необходимо отменить все штрафы, выписанные москвичам за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг».

Первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк заявил, что полной «амнистии» не будет.