В Конгрессе США захотели узнать о переговорах Трампа и Путина об аппаратах ИВЛ

Глава американского государства Дональд Трамп может «подарить» аппараты ИВЛ ради «личных интересов», говорится в письме демократов из Палаты представителей США в Белый дом.

Комментируя передачу России аппаратов ИВЛ, демократы заявили, что считают Трампа способным «отправлять аппараты ИВЛ в другие страны в качестве подарков или услуг, которые могут служить» его «политическим или личным интересам». При этом, по мнению демократов, аппараты могу передать «без какого-либо значимого стратегического обоснования, тщательного межведомственного процесса или рациональной причины для таких действий».

Конгрессмены заявили, что США сами остро нуждаются в аппаратах ИВЛ и запросили документацию и финансовую отчетность, касающуюся оборудования. Также они хотят увидеть резюме переговоров американского лидера и президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.