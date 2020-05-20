Стали известны подробности проведения приемных кампаний в творческие вузы и училища

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, как в 2020 году планируется провести приемную кампанию в творческие вузы и училища страны.

«Мы предпринимаем все меры, чтоб наши школьники и студенты вовремя завершили учебный год, а творческие вузы и училища качественно и безопасно организовали приемную кампанию для абитуриентов», – рассказала «КП» министр культуры Ольга Любимова. – Все решения, касающиеся обучения ребят, мы принимаем совместно с коллегами из Минобрнауки, Минпросвещения и Роспотребнадзора. Понятно: ситуация необычная, непростая. И мы будем максимально быстро реагировать на любые ее изменения. Но, конечно, в приоритете для нас – сохранение здоровья школьников и студентов и поддержание на высоком уровне качества образования».

Учебный год в детских школах искусств должен закончиться не позднее 1 июня, а зачисление будет проходить всю осень: первая волна зачисления пройдет до 30 сентября. Но если в школах останутся свободные места – добирать учащихся можно будет до 30 ноября.

Ученики с пятых по восьмые классы и ученики 10 классов должны закончить обучение до 5 июня. Переводные экзамены для пятых-восьмых и 10 классов пройдут до 25 мая в дистанционном формате. В таком же формате пройдет итоговая аттестация в девятых классах, она должна завершиться до 20 июня.

Поступление в первый и пятый классы в образовательные организации Минкультуры будет проходить в течение лета, а приказ о зачислении должен быть издан 1 сентября.

Выпускные экзамены (они же – государственная итоговая аттестация) пройдут дистанционно. Порядок, форму и сроки определяет сама учебная организация, но в июле аттестация должна быть закончена и выпускникам будут выданы дипломы. Если экзамен нельзя провести в дистанционной форме (например, по дисциплине актерское мастерство), дипломы молодым артистам будут выданы в течение месяца после возобновления учебы в очном формате.

Учебный год для студентов не выпускных курсов творческих вузов и училищ должен завершиться не позднее 1 июля.

Министр отметила, что приемная кампания будет синхронизирована по времени с приемной кампанией в вузы Минобрнауки. Однако, театральные вузы, которые должны проводить творческий конкурс, могут уже сейчас начать предварительные просмотры в онлайн-формате, а очный тур пройдет, когда будет разрешение Роспотребнадзора. Проводить его вузы будут с соблюдением всех положенных санитарно-эпидемиологических требований.

На специальности, на которые поступают в вузы после окончания музыкальных и хореографических училищ, зачисление пройдет на основании поданного заявления и предоставления диплома.

В училища и колледжи Минкультуры прием в этом году будет проводиться до 25 ноября. Если ситуация с коронавирусом не позволит провести набор в очной форме, средние специальные учебные заведения будут использовать в приемной кампании дистанционные технологии.

Вузам Минкультуры, также как и вузам Минобрнауки, рекомендовано оставить на уровне 2019/20 учебного года стоимость обучения на платных отделениях. Кроме того, руководство вузов должно обратить внимание на просьбы студентов об отсрочке оплаты и о снижении стоимости за обучение.

«Минкультуры будет контролировать ситуацию с обучением платных студентов и, при необходимости, корректировать стоимость коммерческого обучения», – подчеркнула Любимова.

В Минобрнауки сообщали, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.