Стало известно о разногласиях между Белым домом и эпидемиологами

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Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»

У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Трамп и Нетаньяху спешат потрясти Ближний Восток

Нетаньяху очень рассчитывает на Трампа в деле приращения территории ИзраиляФото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с благословения Дональда Трампа заявил о начале реализации «Сделки века». Так в Тель-Авиве и Вашингтоне называют план, подразумевающий аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение таким образом палестино-израильского конфликта. Однако у этого плана крайне много очень опасных для Израиля подводных камней. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
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Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки – и уже этим летом в регионе снова может полыхнуть. А России придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии. Подробности...
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              Стало известно о разногласиях между Белым домом и эпидемиологами

              19 мая 2020, 16:32

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Между Белым домом и эпидемиологами из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) растут разногласия в связи с вопросами снятия карантина и методами отслеживания заболевших коронавирусом, сообщает CNN.

              Источники издания в Белом доме сообщили, что координатор президентской рабочей группы по COVID-19 доктор Дебора Биркс назвала методы CDC устаревшими, что приводит к разногласиям в подсчете числа заболевших и смертей, передает РИА «Новости».

              Биркс заявила, что эпидемиологи неспособны учитывать симптомы в режиме реального времени, данные о больных от врачей первичного звена доходят до CDC с недельной задержкой. Также ситуация усложняется технической отсталостью систем здравоохранения ряда штатов, где для передачи данных используют факс.

              Эпидемиологи в свою очередь указывают, что штаты приводят данные с разной скоростью – 63% всех случаев смерти в США регистрируются в течение 10 дней после даты смерти, однако между штатами есть значительные различия. Поэтому данные CDC отличаются от статистики, которую собирает Университет Джона Хопкинса.

              Еще один повод для напряженности – снятие карантина. Нет целостной национальной стратегии возвращения штатов, предприятий и жителей к нормальной жизни, пишет CNN, чиновники не могут определиться с тем, каким образом смягчать ограничения в разных регионах.

              «Нет никакого смысла вводить одинаковые ограничения для кинотеатра в сельской местности штата Теннесси, где нет ни единого случая COVID-19, и театра в Нью-Йорке», – сказал один из источников.

              Между тем, китайские СМИ утверждают, что американское правительство давно знало о коронавирусе и не предпринимало никаких мер по сдерживанию инфекции. Об этом сделан вывод исходя из того, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые начали работать над созданием вакцины от коронавируса еще 11 января, хотя Китай официально предоставил в ВОЗ информацию об инфекции только 12 января.


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