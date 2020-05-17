Власти заявили о готовности Подмосковья к частичному снятию ограничений

Власти Подмосковья заявили о готовности региона к частичному запуску экономики и поэтапному снятию ограничительных мер с понедельника, 18 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определенные части экономики: коэффициент распространения [инфицирований] должен быть меньше единицы. Второе – достаточный уровень тестирования, у нас все в порядке», – сказал Воробьев на телеканале «Россия-1».

Также, по его словам, должно быть 50% свободных коек, а в Подмосковье «койки запускаются каждый день».

«Поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику», – сказал Воробьев.

Он добавил, что «открывать сразу все» власти региона не имеют право. Скорее всего, речь пойдет о подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятиях, пояснил губернатор.

По последним данным, в Московской области выявлено 26 тыс. 462 случая коронавируса, выздоровели 2 тыс. 724 пациента, 262 человека скончались.

Ранее за сутки в России подтвердили 9 тыс. 200 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 272 тыс. 43 случая коронавируса в 85 регионах.



