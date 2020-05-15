Средство от коронавируса протестируют на главе Кировской области

Кировская область через два месяца получит результаты научного эксперимента по эффективности вакцины против полиомиелита для формирования иммунитета к коронавирусу, заявил глава региона Игорь Васильев.

В случае положительных результатов исследования применение вакцины планируется распространить на всю Россию, сообщил Васильев в прямом эфире Instagram с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

«Участвовать в эксперименте будут добровольцы. 1500 человек. И я в том числе. Это не вакцина от коронавируса. Это возможность выявления неспецифического иммунитета, который будет эффективен в борьбе с коронавирусом. Это возможность защиты групп риска – врачей, работников транспорта, муниципальных служащих, милиционеров, которые контактируют с большим количеством людей. И если у них возникнет неспецифический иммунитет, значит они либо не заболеют, либо перенесут болезнь в легкой форме. Аналогичный эксперимент начинается в США, но к сожалению, только с июля, поскольку они не имеют препарата и занимаются его регистрацией. Я надеюсь, что здесь тоже будет обмен научными данными. Это важно для всей страны, это важно вообще для всего мира, важно для групп риска. Если они будут обладать иммунитетом, то мы сможем их защитить. Это очень серьезный научный эксперимент, в котором нет элементов романтики или геройства», – пояснил Васильев.

Губернатор напомнил, что Киров, Кировская область – традиционное место для развития биотехнологий. Первый пенициллин был получен еще в Советском союзе в 1944 году именно в Кирове. В регионе заложены огромные традиции для различного рода биотехнологических программ. Он уточнил, что решение о проведении наблюдательного исследования по поводу новых свойств препарата «БиВак», который уже используется с 70-х годов, было принято на базе научно-образовательного центра «Биополис». Исследования о влиянии живой вакцины «БиВак» на распространение разного рода инфекций, в том числе коронавирусных и ОРВИ, которые проводились еще в 70-е годы, показывали хорошие результаты: заболеваемость гриппом у людей, привитых этой вакциной, была практически нулевой.

В ходе беседы Игорь Васильев и Дарья Кислицына обсудили также меры по борьбе с пандемией, проведение великорецкого крестного хода, меры поддержки населения и бизнеса, а также планы выхода из режима изоляции. В прямом эфире были озвучены вопросы как от участников прямого эфира, оставленные в комментариях, так и от СМИ, экспертов, жителей региона, присланные заранее.

Это уже четвертый прямой эфир ЭИСИ с руководителями регионов, которые демонстрируют наиболее эффективные меры в борьбе с распространением коронавируса и его последствиями, в рамках цикла бесед с главами регионов «Регионы о главном. Коронавирус».

Интервью, как обычно, прошло в формате двусторонней трансляции в Instagram в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Интервью представляют собой настоящий «рупор регионов» и показывают диверсификацию, самостоятельность и состоятельность в решении проблем, вызванных пандемией в разных субъектах нашей страны.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что вакцину от полиомиелита планируют применять в качестве профилактики от коронавируса в Кировской области.