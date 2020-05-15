Украина получила от США помощь на 25 млн долларов

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15 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис

Многие семьи на Западе готовятся к выселению из арендуемого жилищаФото: Jochen Tack/Global Look Press
Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья. Это касается и тех, кто взял дома и квартиры в кредит. Почему происходящее выявляет системный кризис всей западной экономики, но Россия в этом смысле выглядит куда лучше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Украина получила от США помощь на 25 млн долларов

              15 мая 2020, 14:30

              Текст: Евгения Шестак

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              США передали Украине военное и медицинское оборудование на сумму более 25 млн долларов для использования «в зоне операции в Донбассе», сообщила пресс-служба американского посольства.

              «На этой неделе отдел военного сотрудничества получил приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне операции объединенных сил», – сообщило диппредставительство в Facebook.

              Отмечается, что американская сторона продолжает оказывать Украине помощь в области безопасности, несмотря на пандемию коронавируса. 

               

              Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что США намерены поставить Украине три катера типа Island в 2021 году. 


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