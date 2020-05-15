Китай опроверг просьбу ВОЗ организовать посещение лаборатории в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к китайским властям с просьбой организовать посещение лаборатории Уханьского института вирусологии, заявил глава отдела международных связей Госкомитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР Ли Минчжу.

«ВОЗ никогда не выдвигала требований посещения каких-либо лабораторий. Информация об отказе ВОЗ в посещении Уханя не соответствует действительности», – цитирует ТАСС Минчжу.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Позже Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса. Также Трамп заявил, что очень разочарован в Китае. Он допустил разрыв отношений с КНР.

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