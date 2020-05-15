Опубликован рейтинг стран Европы по богатству женщин

Россия занимает 11-ю строчку среди стран Европы по объему богатства, находящегося в руках женщин – этот показатель составляет 320 млрд долларов, говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии».

«Россия занимает 11-е место среди стран Европы (по объему капитала в руках женщин) с 320 млрд долларов. Все страны Восточной Европы (без России) аккумулируют порядка 800 млрд долларов. Темпы роста в России в 2016–2019 годах превышали общемировые и составляли 8,9%», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Общемировые темпы роста за этот период в среднем оставляли 6,1%, то есть за год их богатство росло на 5 трлн долларов, опережая мужчин (рост в среднем на 4,1% в год).

Первое место среди стран Европы у Великобритании (2,8 трлн долларов), вторая строчка у Германии (2,4 трлн), третья у Франции (2,1 трлн). Далее следуют Италия (1,6 трлн), Нидерланды (948 млрд), Швейцария (868 млрд), Испания (793 млрд), Бельгия (516 млрд), Швеция (492 млрд), Дания (345 млрд) и Россия (320 млрд).

«В то время, как в других странах чаще всего подконтрольный женщинам капитал находится в сегментах до 5 млн долларов, в России на него приходится 35%, что тоже немало, однако самый крупный – 40% средств под управлением – это сегмент капиталов свыше 100 млн долларов. В данном сегменте Россия опережает все другие страны. Для сравнения, в Западной Европе это 16%, а на Ближнем Востоке – 28%», – говорится в исследовании.



Россиянки предпочитают держать денежные средства на счетах до востребования и других, а также на депозитах – их доля в общем объеме достигла 44% в 2019 году.

«С учетом влияния COVID-19, согласно базовому и наиболее вероятному сценарию «V», к 2023 году состояние женщин может достичь 93 трлн долларов, в случае менее вероятного сценария «U» – 85 трлн, маловероятного сценария «L» – 81 трлн», – прогнозируют в BCG.

Напомним, в апреле Глава компании Inteco Management и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вернулась на первое место в списке богатейших женщин России по версии Forbes, сместив с него основательницу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук.

В феврале состояние Бакальчук Forbes оценивалось в 1,4 млрд долларов, в то время, как у Батуриной было 1,2 млрд долларов. За месяц состояние владелицы 100% акций Wildberries сократилось на 29% до 1 млрд долларов. При этом состояние Батуриной почти не изменилось, так как не связано с владением какой-то одной компанией, а ее основные активы расположены не в России.