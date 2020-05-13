Летевший на Кипр самолет взял курс на Москву из-за действий Турции

Летевший из Китая на Кипр самолет с медицинским оборудованием взял курс на Москву из-за отказа Турции пропускать его через свое воздушное пространство, сообщил кипрский министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос.

Для облета турецкого воздушного пространства у самолета не хватит топлива, пояснил министр, передает ТАСС со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

«Пилот изменил маршрут и направляется в московский аэропорт, <...> чтобы приземлиться и заправиться», – уточнил Карусос.

Ранее сообщалось, что на Кипре планируется открыть туристические агентства, большинство розничных магазинов и разрешить религиозные собрания (не более 10 человек), а также индивидуальные занятия спортом.