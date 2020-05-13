Онищенко оценил решение перенести ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал важным перенос сроков сдачи выпускных экзаменов в школе, отметив, что за этим, вероятно, последует перенос приемной кампании в вузах.

«В переносе (ЕГЭ) никакой новизны нет, об этом давно говорили. Конечно, его нужно переносить, это очевидно... В зависимости от того, насколько критичным будет перенос, еще придется переносить и прием в вузы, а следовательно, и начало учебного года. Нужно определить эту критическую точку», – заявил RT бывший главный санитарный врач России.

При этом Онищенко выразил уверенность, что в дальнейшем получится уложиться в сроки, необходимые для нормального функционирования учебного процесса.

В среду Минпросвещения объявило о переносе сроков проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний период. При этом сообщалось, что ЕГЭ в 2020 году планируется проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз.

Позже ректор МГУ предложил новые сроки проведения ЕГЭ.