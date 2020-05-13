Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

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Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне

Королевство повышает налоги и отказывается от социальной поддержкиФото: REUTERS/Ahmed Yosri
Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения. Амбициозные планы королевства по снижению от нефтяной зависимости бессрочно отложены. Такого кризиса саудиты еще не знали. Почему арабское государство пошло по противоположному, чем Россия, пути? Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Российские подводные лодки держат оборону от вируса

Замкнутое пространство подводной лодки – идеальная среда для распространения вирусаФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Сети активно циркулируют слухи и утечки об угрозе заражения коронавирусом экипажей важнейших для безопасности России кораблей – РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения). Как на самом деле обстоят дела с профилактикой коронавируса на подводном флоте и почему это настолько критично?  Подробности...
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Коронавирус подталкивает Евросоюз к распаду

Брюссельская бюрократия впервые решила указать Германии ее местоФото: imago stock&people/Global Look Press
Коронавирус предвещает распад Евросоюза по сценарию СССР. С таким прогнозом выступила Марин Ле Пен. Об угрозе распада предупредил и ее ярый оппонент, финансист Джордж Сорос. Оба этих предсказания прозвучали после того, как впервые в истории верхушка ЕС пригрозила наложить санкции на свою опорную страну – Германию. Выйдет ли ФРГ из-за конфликта с Брюсселем из Евросоюза, как это уже сделала Британия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Разгадывая Константина Крылова

Борис Межуев, политолог
Внутри нашего поколения, да и за его пределами, у Крылова практически нет конкурентов. Как публицист он положит на лопатки любого. С его уходом никто не сможет с тем же блеском и той же внятностью рассказать нашим детям о нас, а нам – о самих себе. Подробности...
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Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
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Добрая катастрофа карантина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы пошли на беспрецедентные меры ради сохранения каждой жизни – независимо от ее экономического вклада в общество. Мы приняли систему ценностей, в которой каждая жизнь драгоценна. Мы, как общество, возросли в добре. Подробности...
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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          Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса?
          • Как должное

          • Как приятный сюрприз

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          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

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          • Нет, мне в ней неудобно

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              Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

              13 мая 2020, 08:42

              Текст: Алина Назарова

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              Этим летом в России участятся природные катаклизмы, на страну могут обрушиться смерчи и ураганы, считает климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

              «Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут – будут всевозможные смерчи, ураганы», – рассказал Киселев Ura.ru.

              По его словам, природные катаклизмы могут затронуть все регионы страны, однако предсказать, где они будет более разрушительными, почти невозможно.

              Климатолог напомнил, что последние годы в России летние периоды бывают теплыми и входят в десятку самых жарких за весь период наблюдений. Так, считает Киселев, может случиться и в этом году.

              Он также обратил внимание на то, что на Крайнем Севере температуры растут существенно быстрее, чем в среднем по России. Такая тенденция, как считает климатолог, может привести к деградации вечной мерзлоты, что, в свою очередь, повлечет за собой аварии на линейных объектах (трубопроводах, шоссе, линиях электропередач), а также при строительстве новых объектов. Однако есть в таянии ледников, по его мнению, и плюсы — открываются новые возможности для судоходства.

              Напомним, в конце апреля россиян предупредили об аномально жарком лете. Ученые также предсказали в ближайшие десятилетия наступление катастрофической жары.


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