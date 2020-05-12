Петербургские художники создали виртуальные граффити о самоизоляции

Художники Санкт-Петербурга, не выходя из дома, создали в городе девять стрит-артов на тему «Самоизоляция и коронавирус». Картины на домах виртуальные - их можно найти в Google-картах города.

Фотографиями авторы поделились в группе «ВКонтакте» «Арт-группа Явь». Каждый рисунок на доме имеет свое название, сообщает FlashNord.

Художники призвали гулять пока «виртуально».

Граффити можно посмотреть только онлайн, в реальности их не существует. Их можно найти через режим «просмотра улиц» в Google-картах или пройти по интерактивному маршруту.

Ранее художники, актеры и музыканты уже запускали творческие акции в рамках режима самоизоляции.