Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу 2014 года о стрельбе на Майдане.

«Суд удовлетворил соответствующее ходатайство обвинения», – цитирует ТАСС его адвоката Александра Горошинского.

Ранее Горошинский рассказывал газете ВЗГЛЯД подробности стрельбы на Майдане в феврале 2014 года.

Напомним, 4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца по другому делу – об «узурпации власти». До этого, 24 января 2019 года, Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента страны к 13 годам лишения свободы. Януковича признали виновным по статьям о «госизмене», «пособничестве в ведении агрессивной войны». В то же время Янукович был признан невиновным в посягательстве на целостность Украины.

21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18 – 20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут». «Дело о снайперах» на майдане до сих пор остается нераскрытым.

В прошлом году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на «евромайдане» в феврале 2014 года являются более 160 человек, которым заочно добавятся еще полтора десятка человек во главе с Януковичем и руководителями силовых структур.