Путин охарактеризовал национальную идею России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие страны, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства заявил об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован на странице в Instagram ее ведущего Павла Зарубина.

«В патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», – сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея.

По мнению российского лидера, «патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед».

«Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», – пояснил Путин.

Ранее россияне рассказали о том, как понимают патриотизм.

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