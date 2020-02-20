Россияне рассказали, как понимают патриотизм

Большинство россиян связывают понятие «патриотизм» с любовью к своей стране, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, большинство россиян считают, что человек, не испытывающий любви к Родине, не может быть патриотом (85%), сообщается на сайте ВЦИОМ.

Практически то же самое россияне испытывают в отношении людей, участвующих в коррупционных схемах (80%).

Кроме того, две трети россиян считают, что человек, избегающий службы в армии (65%), уклоняющийся от уплаты налогов (64%) или желающий переехать в другую страну (64%) также не может быть патриотом.

Проявлением непатриотичного поведения респонденты назвали связи с другими государствами: счета за рубежом (57%) или второе гражданство (50%).

Более половины россиян считают, что человек, мечтающий о переезде в другую страну (64%) или работающий в организации – «иностранном агенте» (47%), патриотом России быть не может.

Тем не менее желание вступить в брак с иностранцем назвали непатриотичным только 19% россиян.

Незнание государственной символики России приравнивают к непатриотичному поведению 59% россиян.

По данным исследования, высказывание мнения, противоречащего государственному, считают непатриотичным 23% россиян, а вот отказ от участия в выборах – 46% опрошенных.

Только 30% респондентов осуждают публичное высказывание оппозиционного мнения, причем преимущественно в рамках общественного порицания (21%), а более половины россиян считают это частным делом, не требующим вмешательства ни государства, ни общества (58%).

Абсолютное большинство респондентов уверены, что непатриотичных людей нельзя допускать к государственной службе (79%). Однако 82% считают, что нет никакой необходимости высылать людей из родной страны за отсутствие патриотизма.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что россияне почувствовали ответственность за страну в интернете.