Бразилия обогнала Китай по числу выявленных случаев заражения коронавирусом

Число положительных результатов теста на коронавирус в Бразилии превысило 85 тыс., за последние сутки подтверждены 7 218 новых случаев заражения, свидетельствуют данные Минздрава южноамериканской республики. Таким образом, Бразилия обогнала КНР по общему количеству заражений (84 523).

Число летальных исходов у пациентов с положительным результатом теста на коронавирус в Бразилии достигло 5 901 против 4 643 в Китае, передает ТАСС.

Согласно статистике Минздрава Бразилии, 35 935 человек выздоровели и еще 43 544 пациента находятся под наблюдением врачей. Причины еще 1 539 смертей остаются невыясненными.

Эпицентром заражения в Бразилии стал штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 28,7 тыс. инфицированных и свыше 2,3 тыс. умерших с коронавирусом. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено более 9,4 тыс. заразившихся и 854 летальных исходов.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается также в северо-восточных штатах Сеара (свыше 7,6 тыс. инфицированных и 482 умерших), Пернамбуку (почти 6,9 тыс. заразившихся и 565 умерших) и Мараньян (почти 3,2 тыс. инфицированных и 184 умерших), а также в штате Амазонас (свыше 5,2 тыс. инфицированных и 425 умерших) на севере страны.

Одной из главных проблем в борьбе с эпидемией, по мнению главы бразильского Минздрава Нелсона Тейша, является нехватка ресурсов, в том числе недостаточная оснащенность местных медучреждений аппаратами искусственной вентиляции легких.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Бразилии Жаира Болсонару в безответственности, которая привела к тому, что тысячи его соотечественников заразились новым коронавирусом.

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