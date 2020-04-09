Врач предупредил о способных заразить коронавирусом кондиционерах

Кондиционеры могут как мешать, так и сопутствовать распространению коронавируса, все зависит от нескольких факторов, заявил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман, комментируя совет Минздрава не использовать кондиционеры.

В министерстве здравоохранения посоветовали медицинским учреждениям не использовать кондиционеры, так как они способствуют поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе. Вместо этого в ведомстве рекомендуют просто проветривать помещение.

«Если человек дома использует сплит-систему, в которой стоят нормальные фильтры и она регулярно чистится, то какого-то повышенного риска заразиться коронавирусом она вызвать не должна. При этом, само собой, необходимо регулярно проветривать квартиру. Если же это централизованная система, которая осуществляет циркуляцию воздуха по большому числу помещений, то это потенциально может приводить к распространению любого вируса и зараженного воздуха», – говорит Пальман.

То есть, исходя из особенности работы той или иной системы в разных ситуациях, техника может оказать как позитивное, так и негативное влияние, считает пульмонолог. Поэтому все рассуждения на тему о пользе или вреде подобных, в том числе и бытовых, устройств при коронавирусной инфекции на сегодняшний день умозрительны. Тем не менее, врач советует прислушиваться к рекомендациям Минздрава.

Некоторые врачи также не рекомендуют использовать увлажнители воздуха в квартире, так как если их регулярно не чистить, они являются рассадниками бактерий и усугубляют ситуацию.