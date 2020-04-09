Подъезд жилого дома отправили на карантин в Магнитогорске

Жильцам подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске предписали отправиться на режим самоизоляции из-за обнаружения у их соседей коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что в горбольнице №2 6 апреля от пневмонии умер пациент, который не сразу обратился к врачам и занимался самолечением. У него взяли анализы на коронавирус, которые дали отрицательный результат. Его семья из пяти человек, как и он сам, общалась с приехавшим из Армении гражданином. С начала апреля все члены семьи были госпитализированы с различными признаками ОРВИ и пневмонией. У двоих из них анализы на коронавирус оказались условно положительными (то есть, пока не подтвержденными повторно), сообщается на сайте администрации города.

«Следуя алгоритмам работы и постановлениям главного санитарного врача России, было решено взять анализы у всех жителей второго подъезда, где проживала данная семья. 8 апреля 2020 года специалистами Роспотребнадзора, полиции и медиками были вручены постановления 45 горожанам о самоизоляции, а также взяты их пробы. На данный момент они исследуются», – говорится в сообщении.

В квартире и подъезде дома, где жила семья, проведена дезинфекционная обработка. Полицейские контролируют соблюдение режима изоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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