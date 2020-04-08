В Арктике будут выращивать арбузы и дыни

Российские ученые в следующем году на опытной полярной станции начнут выращивать сорта бахчевых культур – арбузы и дыни, адаптированные для Арктики. Об этом рассказала директор Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина.

«Там идут эксперименты по выращиванию бахчевых культур. В этом году будут заложены эксперименты с сортами, которые создавались на кубанской станции ВИР. Особые сорта, которые отличаются скороспелостью и компактной формой растения», – передает ТАСС слова Хлесткиной.

По ее словам, эксперименты по выращиванию будут проходить в неотапливаемых теплицах станции. Параллельно с этим генетики Санкт-Петербургского ВИР будут сравнивать выведенные и обычные сорта, чтобы понять отличия на уровне генома и выработать методы диагностики видов для дальнейшей селекции.

«Что важно, это направление привлекает в науку студентов, аспирантов и даже школьников. Часть этой работы будет летом выполняться в школе [для одаренных детей] «Сириус» под руководством аспирантов ВИР», – отметила директор ВИР.

Как отмечают специалисты, эксперименты будут проходить на опытной станции ВИР, которая является естественной лабораторией для изучения растений в условиях Заполярья. На станции, в отсутствие многих вредоносных вирусных и грибных болезней, поддерживается мировая коллекция картофеля. Кроме того, активно изучается мировое разнообразие овощных, ягодных, кормовых и зерновых культур.

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