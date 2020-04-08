«Волонтеры Конституции» присоединились к штабам помощи пожилым и маломобильным

Участники Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, помогая пожилым и маломобильным гражданам на фоне распространения коронавируса.

Волонтеры выполняют обращения по заявкам, поступившим на горячую линию помощи пожилым и маломобильным гражданам в период распространения коронавируса, закупают и доставляют продукты и лекарства, поздравляют пенсионеров с днем рождения, консультируют по возникающим вопросам, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

По состоянию на 7 апреля, в колл-центр поступило 512 тыс. 199 звонков, сформирована 67 тыс. 81 заявка. Проработано более 60 тыс. обращений. К выполнению заявок подключилось более 64 тыс. добровольцев.

6 тыс. 877 предложений зарегистрировано от коммерческих компаний, общественных организаций и частных лиц для присоединения к акции. Потенциальные партнеры хотят оказывать финансовую, ресурсную и иную помощь в разных регионах России. Оперативный штаб #МЫВМЕСТЕ обрабатывает заявки и распределяет помощь туда, где она необходима.

Большинство волонтерских штабов работают на базе региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Телефон горячей линии: 8-800-200-3411.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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