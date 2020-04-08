Российским вузам рекомендовали отменить плату за общежития

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам временно снизить или отменить плату за общежития в период действия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В сложившихся условиях Минобрнауки России полагает целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии», – приводит ТАСС слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Соответствующее письмо министерство направило руководителям вузов.

Согласно данным Минобрнауки, в общежитиях российских вузов проживают 312 тыс. человек, еще 495 тыс. человек выехали на время действия мер по предупреждению распространения коронавируса. При этом многие студенты, выехавшие из общежитий, продолжают вносить оплату, отмечают в пресс-службе. Согласно закону «Об образовании», вуз вправе снизить или отменить оплату для отдельных категорий обучающихся.

Напомним, 15 марта Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с 16 марта перевести студентов на дистанционное обучение. После этого МГИМО решил временно расселить общежития из-за коронавируса.

29 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве режима самоизоляции, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

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