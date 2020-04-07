Для восстановления лесов в Удмуртии вырастят 600 млн сеянцев

В рамках национального проекта «Экология» к 2024 году количество сеянцев, которые выращивают в Удмуртии для восстановления лесов, увеличится с 600 млн до 900 млн штук.

На территории ПФО лесовосстановление в 2019 году проведено на площади в 33 тыс. га, передает Udm-info.

В Удмуртии в рамках нацпроекта для семи филиалов АУ УР «Удмуртлес» в прошлом году приобрели 51 единицу спецтехники для ведения работ охране, защите и восстановлению лесов. К слову, Удмуртская республика в числе регионов-лидеров этого национального проекта, сообщила пресс-служба правительства УР.

К настоящему времени для восстановления лесов региона выращивается 600 млн сеянцев деревьев, а к 2024 году это число планируется увеличить до 900 млн.

В регионе также стартовали сезонные работы по лесовосстановлению, сообщает «Удмуртская правда». Озеленять территорию будут по нацпроекту «Экология», инициированному президентом России и федеральному проекту «Сохранение лесов».

В 2019 году во всем Приволжье было восстановлено 33 тыс. гектаров леса. Для этого в Удмуртии было закуплено 43 единицы лесопожарной техники и восемь единиц лесохозяйственной. Чтобы подготовить почву для посадки, приобретено 6 тракторов, а для доставки инвентаря и людей к месту работ используют автомобили «LADA». Из федерального бюджета за покупку оснащения было выделено 59 млн рублей.