Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

Взгляд
6 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
Разделы

Чем Россия заменит нефтяные доходы

Сельскохозяйственное производство в какой-то мере покроет убытки от падения цен на нефтьФото: Виталий Тимкив/ТАСС
Колоссальные убытки несет российская экономика из-за падения цен на свой основной экспортный товар – сырую нефть. Однако у нашей страны есть еще ряд товаров, пользующихся спросом на мировом рынке. Что это за товары и в какой мере их продажа способна поддержать и бюджет, и производителей?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Москва сидела на карантине при царях и императорах

Обращаясь к бутовщикам на Сенной площади, Николай I потребовал: «На колени!» Фото: общественное достояние
Сергей Собянин уже неоднократно хвалил москвичей за прилежное соблюдение режима самоизоляции. Однако в прошлом карантин не раз доводил главные города России до бунтов. Отражать эпидемии у нас умели с царских времен, изобретая ограничения для подданных в режиме реального времени. Но иногда от этих мер становилось только хуже.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус меняет преступность

Коронавирус поставил полицию в новое положениеФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Преступность из-за коронавируса переживает тяжелые времена – основной лейтмотив публикаций зарубежных изданий в разделе криминальной хроники. Западные СМИ дружно пишут о радикальном ослаблении криминала из-за эпидемии. Однако если изучить проблему внимательнее, окажется, что картина далеко не настолько радужная, если не сказать ровно наоборот. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Санкции надо снимать, но их не снимут

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...

Алкогольные запреты – или глупость, или измена

Максим Соколов, публицист
Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином. Но нет. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Время настоящей музыки закончилось

Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

    Обсуждение: 4 комментария

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

    Обсуждение: 39 комментариев

    Как не надо покупать товары онлайн

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Мишустин раскритиковал закрывших границы регионов губернаторов
              В России зафиксировано 954 новых случая коронавирусаУтвержден список наиболее пострадавших отраслей экономикиDeutsche Welle ответила на критику по поводу освещения коронавируса в РоссииЭксперты: Тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса
              Назван единственный эффективный способ профилактики коронавирусаЖурналистов ВГТРК атаковали сотрудники нью-йоркской больницыПольша предложила ЕС ввести новые налоги ради борьбы с пандемиейБританская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
              Россиянам напомнили о повышающей иммунитет привычкеПервая совместная воздушно-наземная тренировка парада Победы прошла в АлабиноBloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда из-за условий сокращения нефтедобычиСпособное достроить «Северный поток – 2» судно приблизилось к Европе

              Главная тема


              Как Москва сидела на карантине при царях и императорах

              Премьер Мишустин


              Утвержден список наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики

              заболели до самоизоляции


              Директор НИИ Склифосовского объяснил рост числа заболевших коронавирусом

              известный телеведущий


              Соловьев дал совет жалующимся на нехватку масок в аптеках

              Видео

              «единая Европа»


              Евросоюз дал еще одну трещину

              сокращение нефтедобычи


              Россия пригласила Америку в картель

              мобилизация артиллерии


              Мадуро начал подготовку к войне с США

              китай против сша


              Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

              Высокая цена


              Глеб Простаков: Готовится великая нефтяная сделка

              Конспирологические теории


              Сергей Худиев: Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

              Всадник Апокалипсиса


              Наталья Холмогорова: Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?

              Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

              6 апреля 2020, 12:34

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

              Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

              «Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

              Добавляется, что Путин и Пашинян в разговоре также затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по линии Евразийского экономического союза. Кроме того, был согласован график предстоящих контактов.

              11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............