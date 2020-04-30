Стало известно, как Трамп вынудил Саудовскую Аравию сократить нефтедобычу

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в начале апреля заявил, что Вашингтон будет вынужден вывести войска из королевства, если страны ОПЕК+, куда входит Эр-Рияд, не сократят объемы добычи нефти.

Уточняется, что принц был настолько удивлен поставленным ультиматумом, что попросил выйти из комнаты своих помощников, чтобы обсудить эту тему с Трампом наедине. До руководства Саудовской Аравии было доведено, что без сокращения нефтедобычи президентская администрация «не сможет помешать Конгрессу США ввести рестрикции против королевства, которые могут повлечь за собой вывод американских войск», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Позже Трамп, в свою очередь, заявил, что «не должен был говорить такого», поскольку Мухаммед бен Сальман Аль Сауд «понимал, что испытывает проблемы» из-за низких цен на нефть. А министр энергетики США Дэн Бруйетт отметил в интервью агентству, что Вашингтон оставляет за собой право использовать любые средства для защиты американских производителей, в том числе ставя оказание военной помощи в зависимость от выполнения ряда требований.

Напомним, страны ОПЕК+ смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что готова принять дополнительные меры вместе со странами ОПЕК+, чтобы сбалансировать рынок нефти.

Кроме того, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано.