Испанского журналиста поймали на измене во время прямого эфира из дома

Голая девушка попала в кадры прямого эфира из дома испанского журналиста Альфонсо Мерлоса, который рассказывал о ситуации с коронавирусом. Интернет-пользователи выяснили, что случайно оказавшаяся в эфире обнаженная женщина – не супруга корреспондента.

Ролик был опубликован на YouTube и вызвал широкое обсуждение в Сети.

Испанские СМИ пишут, что девушка – не супруга журналиста Марта Лопес. Интернет-пользователи узнали в ней телеведущую Алексию Ривас, передает РЕН ТВ.

После случившегося супруга Мерлоса объявила о расставании, а пользователи Сети атаковали Instagram журналиста, высказывая свое возмущение в комментариях.

Ранее в Нижнем Новгороде блогер «выгуливал» девушку, одетую в нижнее белье и БДСМ-маску, по торговому центру.