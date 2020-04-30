Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве оказалась младше 45 лет

В Москве подтверждено 3093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 41,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

В сообщении штаба указывается, что 41,7% среди новых пациентов – это «люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% – от 46 до 65 лет, 10,8% – от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет», передает АГН «Москва».

Кроме того, 6% вирус-положительных пациентов – это дети.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – подчеркивается в сообщении.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 53 тыс. 739 случаев коронавируса.

Напомним, за сутки в России зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса.

Профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, известный как один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», рассказал газете ВЗГЛЯД о разработанном более 20 лет назад препарате диуцифон, который якобы может помочь в борьбе с коронавирусом.

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