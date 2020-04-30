Эксперт: На фоне пандемии в мире остро встанет вопрос о пересмотре роли атомной энергетики

«Атомная отрасль является многоцелевой. Она может рассматриваться и как отрасль, являющаяся поставщиком электроэнергии, и как отрасль, которая может способствовать разного рода медицинским, техническим, биотехнологическим разработкам», – заявил аналитик Олег Абелев, комментируя проект программы Росатома «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии до 2024 года».

«Истории последних десятилетий показали, что никакой другой источник помимо атомной энергии не дает максимальную выработку за минимальное количество времени. Страны, которые в своем энергетическом балансе имеют самую высокую долю атома, как правило, могут создавать продукты с высокой добавленной стоимостью», – приводится мнение начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева на сайте Центра энергетической экспертизы.

«Важно, что атомная отрасль является многоцелевой. Она может рассматриваться и как отрасль, являющаяся поставщиком электроэнергии, и как отрасль, которая может способствовать разного рода медицинским, техническим, биотехнологическим разработкам», – отметил эксперт.

По его словам, сами по себе ядерные технологии могут применяться очень широко, и с каждым днем они все сильнее входят в повседневную жизнь.

«В истории с пандемией поставлен ребром вопрос, насколько традиционные углеводороды и ВИЭ долговечны с точки зрения их безальтернативного использования в будущем. Думаю, что не только в нашей стране, но и в других странах на первый план остро встанет вопрос о пересмотре роли атомной энергетики», – заявил он.

28 апреля Росатом направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти, РАН и Курчатовский институт проект программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии до 2024 года». Она предусматривает работы по пяти проектам: создание системы двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла, совершенствование экспериментально-стендовой базы, развитие технологий управляемого термоядерного синтеза, инновационных плазменных технологий, разработка новых материалов и технологий для перспективных энергосистем, проектирование и строительство референтных энергоблоков АЭС, в том числе атомных станций малой мощности.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина от 16 апреля, программа должна быть согласована правительством в течение трех месяцев.

По словам Абелева, «в программе речь идет о самых актуальных перспективных проектах и темах, иначе бы президент не просил ими заниматься, особенно в нынешнее непростое время».

«Так, история с замкнутым топливным циклом поднимается не первый год. Напомню, что первые экспериментальные быстрые реакторы появились в СССР в шестидесятых-семидесятых годах прошлого века. Выдаваемый ими тогда объем электроэнергии существенным нельзя было назвать. Но сегодня становится понятно, что эта тема важна для будущей энергетики. Без сомнения, результаты работы по этой программе повлияют на позиции нашей атомной отрасли на мировой арене», – заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин также поручил подготовить планы по развитию энергоотрасли.