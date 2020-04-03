Утверждены правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», – говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с ним, «при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи [граждане обязаны] эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации».

Предусматривается, что у некоторых граждан может быть документ, который разрешает не эвакуироваться, а также заходить в зону, где объявлена эвакуация. Такие документы эти граждане должны иметь при себе и предъявлять в случае необходимости.

При обнаружении пострадавшего граждане должны будут принять меры по вызову помощи и до ее прибытия при отсутствии угрозы своей жизни и здоровью оказывать пострадавшему первую помощь самостоятельно.

Отмечается, что алгоритм действий в случае угрозы ЧС будет передаваться по телеканалам и радиоканалам, а также рассылаться «коротким текстовым сообщением по сети радиотелефонной связи».

Согласно документу, россиянам при угрозе возникновения ЧС запрещено распространять недостоверную информацию об этом.

Российские предприятия, в зависимости от складывающейся обстановки, должны будут приостанавливать свою деятельность в случае угрозы безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территориях.

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