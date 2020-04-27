Богослужения в Москве решено закрыть до особого распоряжения

В храмах Москвы и Московской области богослужения с 29 апреля и до особого распоряжения будут совершаться за закрытыми дверями, сообщает Московский патриархат.

В приложении к распоряжению патриарха Кирилла «об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции» говорится, что граждане не должны допускаться на территорию храмов и других церковных помещений с 29 апреля «до особого распоряжения», передает РИА «Новости».

Речь идет о приходах, подворьях и обителях Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, которые направлены на противодействие коронавирусу.