В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел примеры новых региональных практик по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и телеграм-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

Авторы исследования отметили некоторые региональные практики по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

В Брянской области 15 аппаратов ИВЛ поступили в областную больницу, в Самарской области подготовлены 650 коек (400 реанимационных с ИВЛ) для приема коронавирусных пациентов, в Ямало-Ненецком округе уже готово 510 коек, к концу апреля будут развернуты 272 койки, в Камчатском крае поставлено 10 аппаратов ИВЛ.

В Хабаровском крае дополнительно подготовлено 658 коек, в Костромской области перепрофилирован наркодиспансер, в Ленинградской области подготовлено 757 коек, разворачивают еще 1876 коек.

В Москве работает стационар на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД. В Московской области к концу месяца будет создано порядка 8 тыс. коек, в Республике Хакасия перевели в режим обсерватора две больницы, в Ставропольском крае подготовлена 1921 инфекционная койка, продолжается перепрофилирование 758 коек.

Кроме того, Брянский электромеханический завод запустил производство переходников к аппаратам ИВЛ.

В Иркутской, Кемеровской областях и Республике Адыгея организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, повышено количество проводимых тестов.

Также организован резерв лекарств и средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса: в Брянской области (поставка 1 млн масок), в Московской области (закупка 20-30 тыс. костюмов индивидуальной защиты для медиков), в Республике Марий Эл (поступление 3 тыс. одноразовых защитных костюмов), в Вологодской области (поступление 10 тыс. защитных масок в аптеки).

В Калужской области предприятия Bosco перепрофилированы на пошив защитных костюмов для медработников, в Москве компании 3Duality и Оrangepoint начали производить пластиковые экраны для лица, до 2,5 тыс. штук в день. Также в регионе 25 предприятий и 12 индивидуальных предпринимателей подключились к производству продукции для борьбы с коронавирусом.

В Амурской области налажено производство многоразовых защитных костюмов для медицинских работников. В Псковской области медработники проходят обучение на базе Псковской городской больницы.

Отмечается, что в Москве обновили приложение «Социальный мониторинг». В Брянской области утилизируют медицинские отходы из центров, где лечат больных коронавирусом.

В Республике Татарстан установлены региональные штрафы за нарушение самоизоляции. В Брянской области введен пропускной режим в муниципалитетах. В Хабаровском крае предусмотрена двухнедельная самоизоляция для прибывающих граждан. В Тюменской области и Краснодарском крае усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции.

В Брянской, Магаданской, Свердловской областях, в Чувашской Республике, в Ставропольском крае организована дезинфекция общественных пространств и транспорта. В Псковской области сужен круг работающих предприятий.

В Смоленской области закрыт на карантин перинатальный центр, в Курской области закрыта городская клиническая больница скорой медицинской помощи, в Мурманской области закрыто кардиологическое отделение Мончегорской ЦРБ, Чувашская районная больница закрыта на карантин в связи с обнаружением коронавируса у пациента, в Челябинской области закрыт корпус городской больницы Златоуста.

В Ивановской и Иркутской областях обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции не менее полутора метров.

В Ленинградской области выписано постановление о необходимости соблюдения обязательной самоизоляции всем, кто потенциально мог контактировать с заболевшими коронавирусом. Также установлено время для похода в магазин пожилых людей с 9 до 11 утра.

В Тамбовской области продлен дистанционный формат обучения до конца учебного года. В Пензенской области сезон дачных перевозок перенесут на начало мая. В Магаданской области у каждого призывника на сборном пункте при отправке в войска будет взят анализ на коронавирус.

В Свердловской области завершена установка стационарных тепловизоров в местах массового пребывания людей.

В Самарской области предусмотрены единовременные региональные выплаты по 5 тыс. рублей. Также там действует региональная доплата сотрудникам домов престарелых в размере 10 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге, Астраханской и Волгоградской областях мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, переведены в онлайн и телережим.

В институте особо отметили дополнительную помощь врачам и медицинскому персоналу.

Так, в Магаданской области предусмотрены стимулирующие выплаты за лечение больных коронавирусом: от 15 до 155 тыс. рублей в месяц, в Ставропольском крае медработникам, находящимся в «красной зоне» и заразившимся коронавирусом, предусмотрена единовременная выплата в 1 млн рублей; в случае гибели медика этой категории, семья погибшего получит единовременную выплату в 3 млн рублей.

В Астраханской области медперсонал размещают в отелях и гостиницах. В Республике Башкортостан врачей, которые работают с коронавирусными больными, отправят на отдых в санатории. Врачей из хабаровского инфекционного центра переселят в гостиницу.

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