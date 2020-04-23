МИД назвал «параноидальными инсинуациями» выводы разведки США о «вмешательстве» RT в выборы

Высказывания разведки США о роли RT и Sputnik во «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года являются продуктом внутриполитической борьбы в стране, они не подкреплены фактами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Эти параноидальные инсинуации, которые не подкрепляются никакими фактами – продукт внутриполитической борьбы между различными силами в США. Они с непостижимым упорством обвиняют Россию в собственных провалах и стараются дополнительно раскрутиться в новой предвыборной гонке – опять же за счет антироссийской кампании», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Напомним, американские сенаторы заявили, что выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik в якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году основывались на старых данных.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование ФБР по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году безосновательным.