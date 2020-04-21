В США признали выводы о «вмешательстве» RT в выборы основанными на старых данных

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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему информация об отправке новейших российских танков на сирийские полигоны вызвала удивление и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую

Дмитрий Ольшанский, публицист
Происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса, а есть только бессмыслица и опустошенность. Подробности...

Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              В США признали выводы о «вмешательстве» RT в выборы основанными на старых данных

                 21 апреля 2020, 21:40
              Фото: Илья Питалев/РИА Новости
              Текст: Елизавета Булкина

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              Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik в якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году основывались на старых данных, заявили американские сенаторы.

              Комитет по разведке сената США опубликовал четвертую часть своего доклада о работе американского разведывательного сообщества в связи «вмешательством» России в выборы президента. Доклад разведки был опубликован еще в начале 2017 года при президенте Бараке Обаме, документы стали официальным основанием для обвинений в адрес России, которая эти обвинения отрицает.

              «Комитет считает, что доклад разведки выиграл бы от более всестороннего рассмотрения роли российской пропаганды, создаваемой государственными платформами, в многоплановой кампании вмешательства (в выборы, – прим. ВЗГЛЯД). Репортажи из открытых источников о том, как RT и Sputnik освещали публикации в WikiLeaks информации из Национального комитета Демократической партии, подкрепили бы доклад разведки в части использования Россией пропаганды», – цитирует доклад РИА «Новости».

              Сенаторы отмечают, что анализ роли российских СМИ в «пропаганде» является перепечаткой доклада разведки от декабря 2012 года, по мнению законодателей, «надо было включить обновленные данные», которые можно было взять из «открытых источников».

              При этом в 2012 году агентства Sputnik еще не существовало, а Россию не обвиняли в якобы вмешательстве в выборы.

              Сенаторы также добавили, что в докладе разведки «не представлено существенных данных о вмешательстве России в выборы в США в 2008 и 2012 года», когда в президенты избирался демократ Обама.

              При этом американские сенаторы отмечают, что не нашли «никаких оснований для пересмотра оценки разведки США» о вмешательстве России в выборы на стороне Дональда Трампа.

              Отметим, что главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян еще в 2017 году после выхода доклада разведки США указывала, что данные устарели. Она указывала, что «тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически».

              Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование ФБР по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году безосновательным.


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