Пушков высмеял предложение Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером

Российский сенатор Алексей Пушков пошутил по поводу слов бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам.

«По словам Саакашвили, Зеленский позвал его на пост вице-премьера. Теперь вопрос лишь в том, когда они разругаются. У Саакашвили в этом опыт большой – и с Порошенко, и с Аваковым. Трудно допустить, что он сработается и с нынешними», – написал Пушков в своем Twitter.

«Давно что-то в Киеве не прятались Миши на крыше», – отметил Пушков, отсылая к тому, как Саакашвили пытался сбежать от украинского спецназа.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера.