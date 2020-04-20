Журналист газеты ВЗГЛЯД рассказал о специфике бракосочетания в условиях коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса многие пары перенесли свои свадьбы на неопределенный срок. Однако журналист газеты ВЗГЛЯД не стал откладывать регистрацию брака и узнал, как работают отделения ЗАГС Москвы в условиях строгих ограничительных мер.

«Еще на этапе подачи заявления нас предупредили, что регистрация брака может пройти в неторжественной обстановке. Затем, когда ЗАГСы перешли на особый режим работы, нам предложили два варианта: либо перенести дату регистрации, либо жениться без гостей и фотографа», – рассказал Алексей Нечаев.

«Мы выбрали второй вариант, ведь до сих пор неясно, как долго продлится вся эта история с коронавирусом. Сотрудники Таганского отдела ЗАГС назначили нам время росписи и обязали явиться в масках. Еще через некоторое время стало известно о необходимости оформлять спецпропуска для передвижения по Москве», – добавил журналист.

«Но нас это не смутило. Получив заветные QR-коды и надев маски, мы прибыли в назначенное время в ЗАГС. Там нас встретил охранник с электронным термометром и санитайзером в руках. Убедившись, что мы в порядке – нам разрешили пройти кабинет для оформления документов», – продолжил Нечаев.

«Надо отдать должное сотрудникам ЗАГС: несмотря на жесткие ограничения, они оставались приветливыми, шутили и оперативно работали с документами. У нас было всего несколько минут, чтобы сделать памятное селфи. Затем, под аплодисменты сотрудников ЗАГС, мы обменялись кольцами, получили свидетельство о регистрации брака и отправились домой соблюдать режим самоизоляции», – подытожил журналист.

Ранее в начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в связи с частичной приостановкой работы ЗАГСов поручил Министерству юстиции обеспечить предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

«Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается. Люди женятся и детей рожают. У них должна быть возможность регистрировать эти события», – подчеркнул Мишустин.

В то же время жители китайского города Ухань, с которого после 76 дней полной изоляции сняли транспортную блокаду, стали активно подавать заявления на регистрацию брака. Специалисты не ожидали такого стремления заключать браки после того, как ранее был зарегистрирован резкий рост желающих развестись.

Желание жителей Уханя жениться резко контрастирует с ситуацией, например, в городе Сиань провинции Шэньси – известно, что там был зарегистрирован пик разводов после того, как ЗАГСы города возобновили работу.

А власти штата Нью-Йорк разрешили заключать браки посредством видеосвязи. Так, в ходе пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо заявил, что «когда речь идет о браке, тут не может быть никаких отговорок: да или нет». «Вы можете это сделать с помощью приложения Zoom», – пошутил он.

Напомним, за последние сутки России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на понедельник 20 апреля зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 6060. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 1792 случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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